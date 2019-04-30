Kia запустила российские продажи нового универсала ProCeed

Автомобиль с кузовом шутинг-брейк предложат в двух версиях, цены стартуют от 1 519 900 рублей

Автомобиль представлен в двух вариантах исполнения — это ProCeed GT Line с двигателем 1,4 T-GDI (140 л. с.) за 1 519 900 рублей и ProCeed GT с двигателем 1,6 T-GDI (200 л. с.). за 1 999 900 рублей. Оба мотора агрегатированы 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. C базовым мотором Pro Ceed ускоряется с места до «сотни» за 9,4 секунды. В свою очередь, старшая версия достигнет отметки в сто километров в час уже за 7.5 секунд.

В базовой версии автомобиль получил светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски, электропривод складывания боковых зеркал, раздельный климат-контроль, мультимедийную систему с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay, а также камеру заднего вида. В старшей версии к опциям добавляется кожаная отделка салона, электропривод водительского сиденья с памятью и беспроводное зарядное устройство для смартфона.