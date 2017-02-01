Концепт KIA Stinger - Цель захвачена

Stinger – отныне это слово ассоциируется не только со смертоносным американским ракетным комплексом, но и с самой быстрой и мощной новой моделью KIA

Американский ПЗРК FIM-92 Stinger стреляет ракетами класса «земля-воздух». Его цели – летательные аппараты, находящиеся на высоте до 3800 м. В «прицеле» новой модели KIA Stinger тоже высоко- и быстролетящие цели – BMW 4-й серии Gran Coupe, Audi A5 Sportback и Infiniti Q50. Разработчики приложили немало сил, чтобы их творение превзошло именитых соперников. Дизайном Stinger занимались специалисты франкфуртской студии KIA под руководством Петера Шрайера, а ездовые качества оттачивала команда Альберта Бирманна, в прошлом главного конструктора подразделения BMW Motorsport.

Создатели Stinger относят свое детище к классу Gran Turismo, однако де-факто это фастбек – седан, у которого тыльная часть крыши плавно, без ступеньки, переходит в крышку багажника (похожий тип кузова имеет, к примеру, Maserati Quattroporte). Яркую и провокационную внешность Stinger подготовил концепткар KIA GT образца 2011 года. Отличия серийной версии от шоу-кара, по сути, минимальны – до серии не добрались разве что распашные двери и утопленные в кузов дверные ручки.

При габаритах 4831х1869х1400 мм и колесной базе 2906 мм Stinger получился чуть крупнее заявленных конкурентов. При этом новинка базируется на драйверской платформе Genesis G80, может быть задне- или полноприводной, иметь адаптивное шасси, дифференциал повышенного трения (для заднеприводных версий) и систему контроля вектора тяги (для модификаций с полным приводом). Словом, технический потенциал вполне серьезный.

Бензиновая моторная линейка включает начальный 2-литровый турбомотор мощностью 255 л.с. и топовую 3,3-литровую «турбошестерку», развивающую 365 л.с. Оба двигателя сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Версия со «старшим» двигателем ускоряется до 100 км/ч за 5,1 с при «максималке» 268 км/ч, и это рекорд в модельной гамме марки. Полностью отключаемая система стабилизации – затравка для гонщиков, однако инженеры KIA уже успели предупредить: Stinger не трековый болид, тормозная система и система охлаждения не рассчитаны на продолжительные пиковые нагрузки. Несмотря на это, в ходе доводки корейский фастбек намотал более 20 тыс. км на Нюрбургринге.

По части комфорта и оснащения Stinger тоже, что называется, на уровне. Салон с кожаной отделкой и спортивными креслами рассчитан на пятерых. В списке доступного оснащения – мультимедийная система с крупным сенсорным монитором, беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, аудиосистема Harman/Kardon с 15 динамиками. О безопасности радеют система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, системы панорамного обзора, контроля рядности и мертвых зон и «умный» автопарковщик. Продажи KIA Stinger начнутся в конце 2017 года.