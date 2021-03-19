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19 мар 2021

Представлен Kia Stinger кабриолет

Представлен Kia Stinger кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Нет, к сожалению, перед нами не серийная версия модели, а всего лишь тюнинг-проект, но крайне интересный

Превращением стильного спортивного седана в  кабриолет занималось ателье Drop Top Customs. Это на первый взгляд кажется, что сделать машину с открытым верхом легко. Срезать крышу недостаточно - придется и укреплять кузов, так как его жесткость после подобной «операции» будет существенно снижена. Собственно тюнеры провели все необходимые процедуры, попутно заменив стандартную крышу на складываемый мягкий верх.

Одной внешностью ограничиваться не стали – влезли и в технику. Во-первых, была переделана подвеска – в нее установили усиленные пружины и стабилизаторы. Во-вторых, штатный двигатель V6 прошел существенную модернизацию – ему заменили впуск и интеркулер, а заодно перепрошили блок управления.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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