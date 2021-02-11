В Россию едет новый Stinger

Продажи нового Stinger начинаются уже в марте этого года. Автомобиль приедет к нам с двумя двигателями

Дабы сразу закрыть технический вопрос сообщаем, что моторная гамма у Stinger будет состоять из двух двигателей. Первый – двухлитровый турбо-агрегат с двумя версиями форсировки. В первом случае мощность составляет 197 лошадиных сил. Во втором -247 лошадиных сил. Второй мотор – трехлитровый V6 c двойным турбонаддувом на 370 лошадиных сил. Производитель даже раскрывает динамические характеристики автомобиля с таким двигателем. Разгон до сотни – 5.4 секунды. Тип привода – задний или полный. Трансмиссия - 8-ступенчатый автомат. Если говорить о нюансах внешности, то новинка отличается от предшественника рисунком оптики, размером глушителя и новым диффузором.

Что касается комплектаций, то уже в базе автомобиль оснащается полным набором систем безопасности и ассистентов. Опций тоже достаточно – бесключевой доступ, климат-контроль, медийный комплекс с протоколами Android Auto и CarPlay - все это идет уже в стандартном оснащении.