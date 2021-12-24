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24 дек 2021

В России стартовали продажи обновленного Kia Stinger

В России стартовали продажи обновленного Kia Stinger
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовал прием заказов на спортивный лифтбек Kia Stinger в варианте 2022 модельного года. Цена в зависимости от комплектации — от 2 719 900 до 4 149 900 рублей

По большому счету изменений здесь немного – ровно два. Первое – новый логотип с крупными буквами и без овального обрамления. Второе – телематические сервисы Kia Connect, которые доступны во всех комплектациях модели!

Что такое Kia Connect? Это сервисы безопасности, контроля статуса и сбора статистики: уведомления о срабатывании штатной сигнализации, о незакрытых дверях, напоминание о пассажирах на заднем сиденье и.т.д. Владелец может в любой момент дистанционно контролировать статус систем автомобиля в реальном времени, получать информацию о неисправностях, разрядке аккумулятора, уровне топлива, работе на холостом ходу. Телематика позволяет также дистанционно управлять рядом функций удобства и комфорта: запуском двигателя, обогревом руля, наружных зеркал и заднего стекла, обогревом сидений и их вентиляцией (если предусмотрено комплектацией), системой климат-контроля. Владелец также может активировать аварийную световую сигнализацию и звуковой сигнал, открывать и закрывать замки дверей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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