Жизненный цикл Kia Stinger завершается

Наши коллеги из Кореи сообщают о том, что производство Stinger может быть прекращено уже в скором времени. По каким причинам?

По информации Korean Car Blog, Stinger демонстрирует крайне низкий объем продаж - причем на местном рынке. С 2018 года показатели оказываются примерно вдвое меньше запланиро¬ванных. К тому же продажи Stinger серьезно уступают продажам соплатформенного Genesis G70, так что мотивы компании достаточно прозаичны.

Интересно здесь то, что на тех мощностях, где собирают Stinger, пропишутся будущие электромобили KIA. Компания уже готовится к производству гибридного минивэна Kia Carnival. Продолжится ли сборка Стингера на других заводах фирмы, в том числе в России, не уточняется.