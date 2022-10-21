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21 окт 2022

Kia Stinger уходит в прошлое

Kia Stinger уходит в прошлое
Автор фото: фирма-производитель

Kia в апреле 2023 года снимет с производства спортивный лифтбек Stinger, причем прямой замены модели не будет

Такое решение руководство марки принимает на фоне очень низких продаж. За 2022 год на внутреннем рынке Кореи было реализовано всего лишь 1000 с небольшим автомобилей. Прошлый год тоже оказался «неурожайным» - продажи не достигли и пяти тысяч машин. Как сообщают местные СМИ, такая печальная статистика делает Stinger самым плохо продаваемым автомобилем Kia в стране.

Kia Stinger выпускали и в РФ, хотя спрос на автомобиль и здесь был не высок – продукт получился нишевым. Впрочем, это не помешало российскому офису Kia привезти к нам и рестайлинговую  модель. К сожалению, на данный момент сборка, как и продажи данной модели в России не осуществляются по причине простоя сборочной площадки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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