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26 май 2020

Kia XCeed представят в сети

Kia XCeed представят в сети
Автор фото: фирма-производитель

Российская презентация KIA XCeed пройдет в формате интернет-трансляции. Дата презентации -  первое июня

Российская презентация нового городского кроссовера KIA XCeed пройдет 1 июня 2020 года в прямой Youtube-трансляции. Решение о проведении презентации в онлайн-формате принято для обеспечения равных возможностей доступа к информации всех клиентов на территории Российской Федерации, учитывая по-прежнему действующие во многих городах санитарно-эпидемиологические ограничения.

Новый городской кроссовер XCeed дополнил популярное европейское семейство моделей KIA Ceed, сделав предложение компактных автомобилей бренда наиболее широким и полным. Главным преимуществом этой модели, позиционируемой как CUV (Compact Utility Vehicle), является великолепное сочетание практичности и стиля, управляемости и комфорта. На тех рынках, где продажи KIA XCeed уже начались ранее, он был тепло встречен покупателями, ориентированными на современные, передовые и высокотехнологичные автомобили. В России продажи KIA XCeed стартуют 1 июня 2020 года, производство модели уже началось на заводе АВТОТОР в Калининграде. 

При написании новости использовалась информация:
KIA

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