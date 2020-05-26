Kia XCeed представят в сети

Российская презентация KIA XCeed пройдет в формате интернет-трансляции. Дата презентации - первое июня

Российская презентация нового городского кроссовера KIA XCeed пройдет 1 июня 2020 года в прямой Youtube-трансляции. Решение о проведении презентации в онлайн-формате принято для обеспечения равных возможностей доступа к информации всех клиентов на территории Российской Федерации, учитывая по-прежнему действующие во многих городах санитарно-эпидемиологические ограничения.

Новый городской кроссовер XCeed дополнил популярное европейское семейство моделей KIA Ceed, сделав предложение компактных автомобилей бренда наиболее широким и полным. Главным преимуществом этой модели, позиционируемой как CUV (Compact Utility Vehicle), является великолепное сочетание практичности и стиля, управляемости и комфорта. На тех рынках, где продажи KIA XCeed уже начались ранее, он был тепло встречен покупателями, ориентированными на современные, передовые и высокотехнологичные автомобили. В России продажи KIA XCeed стартуют 1 июня 2020 года, производство модели уже началось на заводе АВТОТОР в Калининграде.