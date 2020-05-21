Производство KIA XCeed началось в Калининграде

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что на заводе АВТОТОР в Калининграде начато производство купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка

KIA XCeed, относящийся к сегменту CUV (Crossover Utility Vehicle), будет доступен с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (T-GDI). Мощность двигателя 1.4 T-GDI (1353 куб. см) составляет 140 л. с., а крутящий момент – 242 Нм. Мотор 1.6 T-GDI (1591 куб. см) имеет мощность 200 л. с., а его максимальный крутящий момент - 265 Нм. XCeed, будучи моделью спроектированной для европейских рынков, имеет привод только на переднюю ось и оснащается 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT).

В компании отмечают, что с выходом XCeed на российский рынок у клиентов KIA появится более широкий выбор в сегменте компактных городских кроссоверов, а кроме того завершается формирование семейства высокотехнологичных европейских моделей KIA Ceed, которое сегодня включает 5-дверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW (Sportswagon) и ProCeed с кузовом shooting brake. Немаловажным дополнением к нему можно считать и глобальный седан Cerato, построенный на той же платформе К2 нового поколения.