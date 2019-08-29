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29 авг 2019

KIA Икс-гибрид

KIA Икс-гибрид

Компания Kia начала дорожные испытания новой версии кроссовера XCeed — с гибридной силовой установкой

По предварительным данным, Kia XCeed PHEV получит агрегаты, аналогичные соответствующей модификации модели Niro. Речь идет о 1,6-литровом бензиновом двигателе, работающем вместе с электромотором и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты выдают 141 лошадиную силу.

Дебют электрической версии XCeed должен состояться следующей весной на Женевском автосалоне. Напомним , что обычный XCeed был представлен в июне 2019 года. От других представителей нынешнего семейства Kia Ceed новинка отличается совершенно другой передней частью кузова с измененными головными фарами, радиаторной решеткой иной формы, а также другим бампером.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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