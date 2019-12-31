Автомобильный портал Motorpage
31 дек 2019

KIA XСeed может приехать в Россию

KIA XСeed может приехать в Россию
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство Ceed. Помимо обычного хэтчбека и универсала в нем указан и кроссовер

В России Kia XCeed предложат с теми же моторами, что и универсал ProCeed: это бензиновые «турбочетверки» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI мощностью 140 и 200 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT), полный привод этому кроссоверу, к сожалению,  не положен.

В Европе, помимо вышеназванных моторов, для XCeed еще предусмотрены бензиновая «турботройка» 1.0 (120 л.с.) и дизель 1.6 семейства Smartstream (115 или 136 л.с.). Кроме того, в Старом свете с 2020 года появится гибридный паркетник с работающим по циклу Аткинсона четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 GDI (105 л.с.), электродвигателем мощностью 61 л.с., батареей ёмкостью 8,9 кВт*ч и 6DCT. Совокупная отдача гибрида – 141 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia XCeed 2020

KIA XСeed может приехать в Россию

31 декабря 2019
Kia K5

Представлена новая Kia K5

13 декабря 2019
KIA Mohave 2020

Сертифицирован Kia Mohave для России

11 декабря 2019
Kia Seltos 2021

Росстандарт сертифицировал российский Kia Seltos

06 декабря 2019
Kia Picanto

Kia обновит модель Picanto

29 ноября 2019

KIA Икс-гибрид

29 августа 2019

 Новости KIA XCeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"
Lada Vesta - lada vesta 2019 операция на сердце
Тест драйв
27 декабря 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta AT: операция на сердце"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта
Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 6 9