KIA XСeed может приехать в Россию

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство Ceed. Помимо обычного хэтчбека и универсала в нем указан и кроссовер

В России Kia XCeed предложат с теми же моторами, что и универсал ProCeed: это бензиновые «турбочетверки» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI мощностью 140 и 200 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT), полный привод этому кроссоверу, к сожалению, не положен.

В Европе, помимо вышеназванных моторов, для XCeed еще предусмотрены бензиновая «турботройка» 1.0 (120 л.с.) и дизель 1.6 семейства Smartstream (115 или 136 л.с.). Кроме того, в Старом свете с 2020 года появится гибридный паркетник с работающим по циклу Аткинсона четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 GDI (105 л.с.), электродвигателем мощностью 61 л.с., батареей ёмкостью 8,9 кВт*ч и 6DCT. Совокупная отдача гибрида – 141 л.с.