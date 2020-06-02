Стартовали российские продажи Kia XCeed

KIA Motors Russia & CIS объявляет о начале продаж нового городского купе-кроссовера KIA XCeed в России с 1 июня 2020 года

На российском рынке KIA XCeed будет доступен с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Мощность двигателя 1.4 T-GDI составляет 140 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент 242 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 3200 об/мин. Мотор 1.6 T-GDI развивает максимальную мощность 200 л.с. при 5500 об/мин, и выдает крутящий момент 265 Нм в диапазоне от 1500 до 4500 об/мин.

Будучи моделью, спроектированной для европейских рынков, KIA XCeed имеет привод на переднюю ось и оснащается 7-ступенчатой роботизированной преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT). В исполнении для России автомобиль соответствует экологическому стандарту EURO-5. Уже в базовой версии XCeed оснащается противотуманными фарами, светодиодными фарами, задними фонарями и дневными ходовыми огнями. Он также имеет фронтальные подушки безопасности, боковые подушки и боковые шторки безопасности по длине салона.

В список базового оборудования вошли такие системы помощи водителю, как контроль давления в шинах (TPMS), ассистент старта на подъеме (НАС), ассистент экстренного торможения (BAS) и датчик света. Все XCeed имеют систему выбора режима движения (Drive Mode Select), круиз-контроль, задние датчики парковки и камеру заднего вида. Среди штатных опций комфорта – возможность регулировки руля по высоте и вылету, мультифункциональное рулевое колесо, электроприводы стеклоподъёмников всех дверей, электроприводы наружных зеркал, раздельный (2-зонный) климат-контроль и аудиосистема с 6 динамиками.