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29 окт 2021

На российский рынок выходит обновленный Kia Xceed

На российский рынок выходит обновленный Kia Xceed
Автор фото: фирма-производитель

Старт продаж нового кроссовера намечен на пятнадцатое ноября. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 1874000 рубля

Какие изменения произошли с автомобилем? Для начала надо отметить, что в моторной гамме появился новый двигатель – полуторалитровый бензиновый турбоагрегат, который развивает 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.  Интересно, что производитель заявляет достаточно низкий расход топлива – 5.9 литров на сто километров (в смешанном цикле). Разгон до 100 км/ч у модели XCeed c новым двигателем составляет 9,2 секунды.

Второе важное отличие – расширение комплектаций. Так, в комплектации Luxe, являющейся начальной для XCeed, теперь устанавливается приборная панель Supervision c цветным 4,2-дюймовым цифровым TFT-дисплеем высокого разрешения дисплеем, на который водитель может вывести данные о настройках автомобиля и показания бортового компьютера. В комплектацию XCeed Prestige версии 2022-го модельного модельного года включены системы комплекса Drive Wise – система контроля слепых зон (BCW) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW). Комплектации Premium и Premium+ остались без изменений.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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