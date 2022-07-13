Обновленному Kia Xceed – быть!

Этот кросс-хэтчбек не находится в фаворе клиентских запросов, однако, несмотря на это, производитель готовится выпустить обновленную версию модели, премьера которой состоится уже 18 июля

Дабы подогреть интерес к новинке, Kia выпустила анонс с дизайнерскими скетчами, по которым уже сейчас можно составить представление о машине. Фактически, Xceed переживет ровно те же изменения, что и все семейство «Сидов», то есть на автомобиле появятся новые бампера, диодная светотехника и колесные диски уникального дизайна.

Есть предположение, что интерьер будет не сильно переработан, максимум, появится новый дисплей мультимедийной системы с увеличенной диагональю.

Что касается силовых установок, то под капотом расположатся гибриды на базе атмосферного мотора 1.6 и турбированного мотора 1.4. Мощность агрегатов составить 150 и 195 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет использоваться 7-ступенчатй робот.

