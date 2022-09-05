Антикризисные Lada Granta дополнили новыми опциями

В официальном конфигураторе Lada Granta на сайте производителя опубликованы новые цены на ряд комплектаций антикризисной модели Granta

В частности, седан и лифтбэк теперь штатно оснащаются водительскими подушками безопасности и тревожной кнопкой «Эра-Глонасс». В качестве дополнительной опции на «Гранту» можно установить и кондиционер. Что касается модели Granta Cross, то здесь автомобиль оснащается уже двумя подушками безопасности.

Что касается цен, то они выросли – в зависимости от комплектации машины подорожали на 10-18 тысяч рублей. Отметим, что несколько дней назад АвтоВАЗ сообщил о выходе на докризисные объёмы продаж (в сравнении с августом 2021 года).