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5 сен 2022

Антикризисные Lada Granta дополнили новыми опциями

Антикризисные Lada Granta дополнили новыми опциями

В официальном конфигураторе Lada Granta на сайте производителя опубликованы новые цены на ряд комплектаций антикризисной модели Granta

В частности, седан и лифтбэк теперь штатно оснащаются водительскими подушками безопасности и тревожной кнопкой «Эра-Глонасс». В качестве дополнительной опции на «Гранту» можно установить и кондиционер. Что касается модели Granta Cross, то здесь автомобиль оснащается уже двумя подушками безопасности.

Что касается цен, то они выросли – в зависимости от комплектации машины подорожали на 10-18 тысяч рублей. Отметим, что несколько дней назад АвтоВАЗ сообщил о выходе на докризисные объёмы продаж (в сравнении с августом 2021 года).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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