АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с японским «автоматом»

Компания АвтоВАЗ пополнит линейку Lada Granta комплектацией с автоматической коробкой передач. Большая часть из них пойдет на нужды социальных служб, а остальные попадут в свободную продажу

Речь идет о 4-ступенчатой АКПП производства японской фирмы Jatco, экземпляры которой остались на складах завода. Всего планируется выпустить 5000 таких автомобилей, но неизвестно, сколько «двухпедальных» Lada Granta смогут купить обычные россияне.

Коробка будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем мощностью 98 л.с. и 145 Нм крутящего момента. На данный момент для этого агрегата доступна только 5-ступенчатая механика. Напомним также, что в линейке марки Lada единственной моделью с автоматической трансмиссией сейчас является Lada Vesta. Такой автомобиль комплектуется 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором.