Началось производство Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ подтвердил, что возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной тормозной системой (ABS)

В связи с этим, начальная стоимость базовой комплектации Comfort поднялась до 772 500 рублей (738 900 рублей - без ABS). Отметим, что Lada Granta занимает лидирующую позицию по продажам на российском рынке. За первое полугодие 2023 года компания продала 98 113 экземпляров Lada Granta.

Напомним, что российская компания в июне прошлого года прекратила комплектовать автомобили Lada Granta подушками безопасности и системой ABS в связи с дефицитом компонентов. Подушки безопасности вернулись во все комплектации достаточно быстро, а вот система ABS начинает возвращаться только сейчас. При этом, АвтоВАЗ не дает точной информации о том, где были сделаны ABS системы. Как сообщалось ранее, завод “Итэлма” в Костроме запустил собственное производство систем ABS и ESP (система электронного контроля устойчивости).