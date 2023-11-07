Granta в кузове универсал - все!

Компания АвтоВАЗ окончательно исключила из модельного ряда Lada Granta в кузове универсал. Производство автомобилей прекратилось еще в конце 2022 года, но прайс-лист на модель сохранялся до продажи последнего экземпляра

Согласно заявлению компании, универсал не планируют возвращать на конвейер. На данный момент единственной альтернативой данной версии является Lada Granta Cross в кузове кросс-универсал. Такой автомобиль с 1,6-литровой бензиновой “четверкой” мощностью 90 л.с. или 106 л.с. и оценивается от 885 900 рублей и от 994 900 рублей соответственно.

Ранее компания отказалась от производства Granta в кузове хэтчбек в связи с низкой популярностью данной модификации. Оставшиеся версии Granta в кузовах лифтбек, седан и кросс-универсал будут продолжать существовать пока окончательно их не сменит новая модель Iskra, которая должна дебютировать в 2025 году.