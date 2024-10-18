Lada Granta вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в мире

Согласно данным аналитического агентства Focus2move, российская модель Lada Granta вошла в ТОП-5 самых продаваемых компактных машин мира. В связи с тем, что за первые 9 месяцев 2024 года было продано 151 192 автомобилей, это обеспечило модели 5 место в рейтинге

Речь идет о самых популярных седанах и хэтчбеках длиной не более 4,5 метра. Список лидеров возглавила Toyota Corolla, которая нашла 711 658 покупателей в этом году (с января по август). Прирост продаж, по сравнению с 2023 годом, составил чуть меньше процента. Следом за ней идут Honda Civic (307 286 шт), Hyundai Elantra (200 945 шт) и Nissan Sentra (154 031 шт). Если Civic и Sentra показали в этом году рост в 6% и 36,8% соответственно, то вот Elantra с января по август было куплено на 10% меньше.

После Lada Granta, на шестом месте - Volkswagen Sagitar (147 168 шт). Далее идут Audi A3 (142 147 шт), Volkswagen Golf (140 772 шт), BYD Destroyer 05 (137 523 шт) и десятку замыкает Maruti Baleno (116 315).