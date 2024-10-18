Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2024

Lada Granta вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в мире

Lada Granta вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в мире
Автор фото: focus2move

Согласно данным аналитического агентства Focus2move, российская модель Lada Granta вошла в ТОП-5 самых продаваемых компактных машин мира. В связи с тем, что за первые 9 месяцев 2024 года было продано 151 192 автомобилей, это обеспечило модели 5 место в рейтинге

Речь идет о самых популярных седанах и хэтчбеках длиной не более 4,5 метра. Список лидеров возглавила Toyota Corolla, которая нашла 711 658 покупателей в этом году (с января по август).  Прирост продаж, по сравнению с 2023 годом, составил чуть меньше процента. Следом за ней идут Honda Civic (307 286 шт), Hyundai Elantra (200 945 шт) и Nissan Sentra (154 031 шт). Если Civic и Sentra показали в этом году рост в 6% и 36,8% соответственно, то вот Elantra с января по август было куплено на 10% меньше.

После Lada Granta, на шестом месте - Volkswagen Sagitar (147 168 шт). Далее идут Audi A3 (142 147 шт), Volkswagen Golf (140 772 шт), BYD Destroyer 05 (137 523 шт) и десятку замыкает Maruti Baleno (116 315).

При написании новости использовалась информация:
focus2move.com

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с японским «автоматом»

13 марта 2024
Lada Granta

Granta в кузове универсал - все!

07 ноября 2023
Lada Granta

Началось производство Lada Granta с ABS

17 июля 2023

Когда появится Lada Granta с АBS

09 июня 2023
Lada Granta

Lada Granta установила рекорд продаж

04 мая 2023

Салон новой Granta показали на фото

20 апреля 2023

 Новости Lada Granta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении
Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв
Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"

Написано новостей:

3 5 2 1 6