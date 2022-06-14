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14 июн 2022

Какой будет «упрощенная» Lada Granta Drive Active

Какой будет «упрощенная» Lada Granta Drive Active

Несколько дней назад АвтоВАЗ запустил свои конвейеры, начав производить «упрощенные» модели Lada Granta. Совсем скоро, на конвейер встанут классические «Нивы» и Lada Granta Drive Active

Надо сказать, что Drive Active АвтоВАЗ предпочитает считать самостоятельной моделью, а не модификацией  семейства Granta, соответственно, у нее будет своя собственная «упрощенная» комплектация, которую в СМИ уже успели раскрыть, правда вся информация носит инсайдерский характер, так как завод не давал никаких официальных комментариев.

Итак, если верить слухам, то упрощенная Granta Drive Active  получит восьмиклапанный мотор 1.6 на 92 лошадиные силы вместо стандартного шестнадцатиклапанного мотора (116 лошадиных сил). Экологический класс снизится с «Евро-5» до «Евро-2», зато спортседан можно будет заправлять бензином АИ-92. С большой долей вероятности автомобиль будет лишен подушек безопасности, зато в наличии здесь окажется кондиционер, чего обычная Granta в «упрощенном» исполнении будет лишена. Предполагается, что у автомобиля и снизится цена. Напомним, что текущая РРЦ на автомобиль составляет 940 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Avtograd news

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