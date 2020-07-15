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15 июл 2020

Lada Granta отзывают из-за некачественной сварки

Lada Granta отзывают из-за некачественной сварки
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ отправит в сервис 122 автомобиля Lada Granta, на которых необходимо проверить надежность сварного шва площадки аккумулятора

Об отзыве автомобилей сообщает во вторник портал «Лада.Онлайн», в распоряжении которого оказалось предписание тольяттинской компании. Сам АвтоВАЗ пока официально не объявлял об акции. В документе указано, что 122 экземпляра Granta надлежит проверить на соответствие сварного шва кронштейна площадки аккумулятора заводским стандартам. Если обнаружится, что сварка была выполнена некачественно, будет произведена замена площадки АКБ в сборе (артикул 21900-8403400-00) на новую.

Еще не проданные Granta дилеры также будут проверять в ходе предпродажной проверки. Если же автомобиль был продан до проверки, его транспортируют в сервис для проведения работ.

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