Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду?

Перед LADA стоит непростая задача смены имиджа. У нас есть план развития модельного ряда. До 2026 года мы выведем на рынок 12 новых моделей и 11 фейслифтов. Мы уже начали процесс модернизации. Уже несколько новых моделей являются носителями ДНК Марки – ИКС-образной графики. Они были прекрасно приняты рынком. Нашей задачей является создать ассоциативность с обновленным модельным рядом LADA. Семейство Vesta, например, занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге продаж.

В этом году нас ждет Московский автосалон, новинки будут, но это сюрприз.