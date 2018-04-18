Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Машины, которые мы выбираем

Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний

Виталий Осипов
Lada
18 апреля 2018

Виталий Осипов

директор по продажам ОАО «АвтоВАЗ»

«Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который подчеркивал бы их индивидуальность и был настоящим жизненным пространством»

Как за последние годы изменились запросы российских покупателей?

Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который   подчеркивал бы их индивидуальность, был настоящим жизненным пространством и в то же время сохранял свою функциональность. Развитие технологий повлекло за собой необходимое наличие на борту высокотехнологичных решений – мультимедийных тач скринов, USB разъемов, возможности синхронизации телефона и тд

Пришлось ли вашей компании в связи с этим как-то корректировать модельный ряд?

Мы постоянно совершенствуем свой модельный ряд. Мы не только предлагаем своим клиентам более богатые комплектации автомобилей, но и стали основателями новых сегментов. Примером тому являются новинки 2017 года – Vesta SW и Vesta SW Cross и показанный вчера седан Vesta Cross.

Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду?

Перед LADA стоит непростая задача смены имиджа. У нас есть план развития модельного ряда. До 2026 года мы выведем на рынок 12 новых моделей и 11 фейслифтов. Мы уже начали процесс модернизации. Уже несколько новых моделей являются носителями ДНК Марки – ИКС-образной графики. Они были прекрасно приняты рынком. Нашей задачей является создать ассоциативность с обновленным модельным рядом LADA.  Семейство Vesta, например, занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге продаж.
В этом году нас ждет Московский автосалон, новинки будут, но это сюрприз.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

Вас заинтересует:

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 4 5 2