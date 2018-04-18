Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который подчеркивал бы их индивидуальность, был настоящим жизненным пространством и в то же время сохранял свою функциональность. Развитие технологий повлекло за собой необходимое наличие на борту высокотехнологичных решений – мультимедийных тач скринов, USB разъемов, возможности синхронизации телефона и тд
Мы постоянно совершенствуем свой модельный ряд. Мы не только предлагаем своим клиентам более богатые комплектации автомобилей, но и стали основателями новых сегментов. Примером тому являются новинки 2017 года – Vesta SW и Vesta SW Cross и показанный вчера седан Vesta Cross.
Перед LADA стоит непростая задача смены имиджа. У нас есть план развития модельного ряда. До 2026 года мы выведем на рынок 12 новых моделей и 11 фейслифтов. Мы уже начали процесс модернизации. Уже несколько новых моделей являются носителями ДНК Марки – ИКС-образной графики. Они были прекрасно приняты рынком. Нашей задачей является создать ассоциативность с обновленным модельным рядом LADA. Семейство Vesta, например, занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге продаж.
В этом году нас ждет Московский автосалон, новинки будут, но это сюрприз.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте» Читать далее