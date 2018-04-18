Пришлось ли вашей компании корректировать модельный ряд, предлагаемый в России?

Россия является одним из стратегически важных рынков для Nissan, наша стратегия не меняется даже в сегодняшних сложных экономических условиях. Компания сделала значительные вложения в обновление своего модельного ряда, а также в локальное производство, благодаря которому бренду удается адаптировать свою продукцию к требованиям российских покупателей. Кроссоверы – основа линейки Nissan в России. Мы планируем и дальше фокусироваться на этом сегменте.

Для нас крайне важно продолжать развивать наше локальное производство, дающее возможность адаптировать автомобили под условия российского рынка. в 2018 фискальном году мы планируем увеличить производство примерно на 2–2,5 тыс. машин, поскольку ожидаем рост продаж на уровне 6–7%.