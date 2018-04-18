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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Машины, которые мы выбираем

Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний

Роман Скольский
Nissan
18 апреля 2018

Роман Скольский

директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России

«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте»

Как за последние годы изменились запросы российских покупателей?

Мировой тренд роста популярности кроссоверов и внедорожников не обошел и наш рынок. Бестселлерами Nissan являются две модели, Qashqai и X-Trail, производимые на заводе в Санкт-Петербурге.
Нашими главными покупателя являются люди, ценящие современные технологии и активный образ жизни. Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам постоянно повышается, и поэтому стремимся предложить нашим покупателям инновации и технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте.

Как на эту тенденцию реагирует автомобильный рынок?

Мы видим четкий тренд, который выражается в постоянном росте доли кроссоверов практически во всех сегментах рынка. Этот тренд не может нас не радовать, поскольку именно кроссоверы являются основой модельного ряда Nissan в России.

Пришлось ли вашей компании корректировать модельный ряд, предлагаемый в России?

Россия является одним из стратегически важных рынков для Nissan, наша стратегия не меняется даже в сегодняшних сложных экономических условиях. Компания сделала значительные вложения в обновление своего модельного ряда, а также в локальное производство, благодаря которому бренду удается адаптировать свою продукцию к требованиям российских покупателей. Кроссоверы – основа линейки Nissan в России. Мы планируем и дальше фокусироваться на этом сегменте.
Для нас крайне важно продолжать развивать наше локальное производство, дающее возможность адаптировать автомобили под условия российского рынка. в 2018 фискальном году мы планируем увеличить производство примерно на 2–2,5 тыс. машин, поскольку ожидаем рост продаж на уровне 6–7%.

Какие модели на сегодняшний день вы считаете самыми востребованными нашим рынком?

Наибольшим спросом у россиян пользуются: Nissan X-Trail (в 2017 году продано 20 626 автомобиля, +15% к прошлому году); отметивший в прошлом году 10-летний юбилей Nissan Qashqai (в 2017 году продано 20 223 автомобиля, +8% к прошлому году); Nissan Almera (в 2017 году продано 15 780 автомобилей, +6% к прошлому году). Первые две модели также входят в число 25 наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке (X-Trail занимает 21-е место, а Qashqai – 22-е место).

Как вы думаете, в глазах покупателей, с какой именно моделью ассоциируется вся ваша компания? 

Поскольку в России упор компании сделан именно на кроссоверы и внедорожники, мы считаем, что наш бренд ассоциируется именно с этими сегментами.  Nissan X-Trail является бестселлером марки в России, а Qashqai считается одним из родоначальников сегмента кроссоверов, обе эти модели пользуются заслуженным вниманием наших клиентов и поклонников марки.

Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду? 

Обновленные X-Trail и Qashqai – те модели, которые сейчас очень ожидаемы на рынке. Мы уже объявили, что в сентябре начнется производство обновленного Nissan X-Trail на заводе в Санкт-Петербурге, а через несколько месяцев после этого стартует выпуск и обновленного Qashqai.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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