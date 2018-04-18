Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
Мировой тренд роста популярности кроссоверов и внедорожников не обошел и наш рынок. Бестселлерами Nissan являются две модели, Qashqai и X-Trail, производимые на заводе в Санкт-Петербурге.
Нашими главными покупателя являются люди, ценящие современные технологии и активный образ жизни. Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам постоянно повышается, и поэтому стремимся предложить нашим покупателям инновации и технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте.
Мы видим четкий тренд, который выражается в постоянном росте доли кроссоверов практически во всех сегментах рынка. Этот тренд не может нас не радовать, поскольку именно кроссоверы являются основой модельного ряда Nissan в России.
Россия является одним из стратегически важных рынков для Nissan, наша стратегия не меняется даже в сегодняшних сложных экономических условиях. Компания сделала значительные вложения в обновление своего модельного ряда, а также в локальное производство, благодаря которому бренду удается адаптировать свою продукцию к требованиям российских покупателей. Кроссоверы – основа линейки Nissan в России. Мы планируем и дальше фокусироваться на этом сегменте.
Для нас крайне важно продолжать развивать наше локальное производство, дающее возможность адаптировать автомобили под условия российского рынка. в 2018 фискальном году мы планируем увеличить производство примерно на 2–2,5 тыс. машин, поскольку ожидаем рост продаж на уровне 6–7%.
Наибольшим спросом у россиян пользуются: Nissan X-Trail (в 2017 году продано 20 626 автомобиля, +15% к прошлому году); отметивший в прошлом году 10-летний юбилей Nissan Qashqai (в 2017 году продано 20 223 автомобиля, +8% к прошлому году); Nissan Almera (в 2017 году продано 15 780 автомобилей, +6% к прошлому году). Первые две модели также входят в число 25 наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке (X-Trail занимает 21-е место, а Qashqai – 22-е место).
Поскольку в России упор компании сделан именно на кроссоверы и внедорожники, мы считаем, что наш бренд ассоциируется именно с этими сегментами. Nissan X-Trail является бестселлером марки в России, а Qashqai считается одним из родоначальников сегмента кроссоверов, обе эти модели пользуются заслуженным вниманием наших клиентов и поклонников марки.
Обновленные X-Trail и Qashqai – те модели, которые сейчас очень ожидаемы на рынке. Мы уже объявили, что в сентябре начнется производство обновленного Nissan X-Trail на заводе в Санкт-Петербурге, а через несколько месяцев после этого стартует выпуск и обновленного Qashqai.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса. Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании середины» Читать далее