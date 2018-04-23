Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
Российский покупатель стал более внимательно относительно к своим деньгам и к тому, как и на что он их тратит. В премиальном сегменте это выраженно наиболее ярко. Если покупатель готов к чему-то большому, то он хочет получить максимум преимуществ. Помимо технических качеств продукта, при выборе стали играть большую роль удобство покупки, комфортное ценовое предложение, дополнительные сервисы. Думаю, основной причиной таких изменений стал наш ритм жизни. В больших городах люди проводят до 80% своего времени в автомобилях, и они желают делать это в комфорте, тратить меньше времени на облуживание и не задумываться о технических нюансах. Им проще передать этот вопрос эксперту.
Рынок – гибкий механизм, который подстраивается под желания клиента. Сейчас многие премиальные автопроизводители фокусируются на индивидуальном подходе. Наш пример - программа «Персональный сервис Volvo». Индивидуальный подход – это то, что ожидает получить клиент, покупающий люксовый или премиальный товар. Поэтому наши усилия во многом направлены на постпродажное обслуживание. Сегодня треть нашей дилерской сети работает по программе «Персональный сервис Volvo», в рамках которой кардинально меняется работа дилерского центра. Во-первых, у клиента появляется персональный механик, а время, потраченное на ТО зачастую становится в два раза меньше, чем при обычном сервисе. Клиент не только экономит время, но и получает в лице механика своего рода «семейного доктора», к которому можно напрямую обратиться по любому вопросу, касающемуся «здоровья» автомобиля, не заезжая к дилеру. Дилерский центр не должен быть точкой продаж, он должен помогать делать жизнь клиента проще и избавлять его от лишних забот.
Сегодня мы продаем в России практически весь модельный ряд Volvo за исключением универсалов и электро-подзаряжаемых гибридных автомобилей. Классические универсалы, к сожалению, в России практически не пользуются спросом в премиум сегменте, поэтому мы предлагаем этот тип кузова во внедорожных версиях Cross Country – это машины с увеличенным дорожным просветом. Мы видим активный интерес к новинкам Volvo, в частности к электрифицированным автомобилям. Поэтому уже в этом году мы начнём продажи нашего флагманского внедорожника XC90 в версии Excellence – это трёхместные и четырёхместные автомобили в роскошных комплектациях и с гибридной силовой установкой, заряжаемой от обычной электросети.
Думаю, что многие вспоминают надежный и вместительный универсал XС70 и я часто слышу в разговорах, что эта модель вызывает теплые чувства и запала в душу многим водителям. Потом появился XC60, который за девять лет с момента запуска разошелся мировым тиражом почти в миллион экземпляров и стал европейским бестселлером в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов. Каждый третий проданный Volvo в мире — это XC60. С тем пор многое изменилось. За это время мы практически полностью обновили модельный ряд и показали миру, что автомобили могут быть другими – технологичными, комфортными, с неповторимым скандинавским стилем. Какая модель станет теперь знаковой - покажет время. Мой собственный выбор – новый XC40.
Мы начали поставлять новый кроссовер XC60 и видим большой интерес к этой модели. За март мы продали 195 автомобилей и сейчас этот кроссовер лидер в модельном ряду. В апреле нас ждет вседорожник V90 Cross Country в лимитированном версии Volvo Ocean Race. 100 евро от стоимости каждого проданного автомобиля компания перечислит в пользу Научной программы Volvo Ocean Race. Кроме того, эта модель сама по себе решает проблему загрязнения океана: внутренняя отделка выполнена из эконила (Econyl) — материала, который на 100 % изготовлен из переработанного нейлона (в том числе из выброшенных рыболовных сетей, поднятых со дна моря).
В июне в России начнет продаваться новый компактный кроссовер Volvo XC40, который уже успел стать Европейским автомобилем 2018 года. Volvo не был раньше представлен в этом сегменте и данная модель нацелена на молодую, современную аудиторию, так называемое поколение Миллениума. За этими ребятами будущее, от их интереса будет зависеть развитие автомобильного рынка. В Европе этот автомобиль можно купить через приложение и оформить ежемесячную подписку через сервис Care by Volvo. В России XC40 появится в апреле. Пока мы не будем запускать в России сам сервис, но тем не менее ожидаем большой интерес со стороны поколения, которое «родилось» со смартфоном в руке.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте» Читать далее
«Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса. Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании середины» Читать далее
«Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который подчеркивал бы их индивидуальность и был настоящим жизненным пространством» Читать далее