Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду?

Мы начали поставлять новый кроссовер XC60 и видим большой интерес к этой модели. За март мы продали 195 автомобилей и сейчас этот кроссовер лидер в модельном ряду. В апреле нас ждет вседорожник V90 Cross Country в лимитированном версии Volvo Ocean Race. 100 евро от стоимости каждого проданного автомобиля компания перечислит в пользу Научной программы Volvo Ocean Race. Кроме того, эта модель сама по себе решает проблему загрязнения океана: внутренняя отделка выполнена из эконила (Econyl) — материала, который на 100 % изготовлен из переработанного нейлона (в том числе из выброшенных рыболовных сетей, поднятых со дна моря).

В июне в России начнет продаваться новый компактный кроссовер Volvo XC40, который уже успел стать Европейским автомобилем 2018 года. Volvo не был раньше представлен в этом сегменте и данная модель нацелена на молодую, современную аудиторию, так называемое поколение Миллениума. За этими ребятами будущее, от их интереса будет зависеть развитие автомобильного рынка. В Европе этот автомобиль можно купить через приложение и оформить ежемесячную подписку через сервис Care by Volvo. В России XC40 появится в апреле. Пока мы не будем запускать в России сам сервис, но тем не менее ожидаем большой интерес со стороны поколения, которое «родилось» со смартфоном в руке.