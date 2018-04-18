Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса: возникли так называемые «ножницы». Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании «середняков». Так, во всё мире самая популярная Skoda – Octavia, а в России – более дешёвый Rapid. В тоже время, мы наблюдаем более чем 30% рост спроса на Superb. Стоит отметить, что среди покупателей нашего флагмана довольно много клиентов, пересаживающихся с премиальных брендов, это для них возможность сэкономить на страховке и обслуживании (но не на качестве!). Посмотрим, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы…
В последнее время мы только расширяем модельный ряд, предлагаемый покупателям на российском рынке: так, в прошлом году мы привезли в Россию модель Kodiaq, которая в этом году стала производиться и локально, добавили и дериваты: Kodiaq Sportline и Kodiaq Scout.
Безусловно, Octavia – это сердце нашего бренда, модель, олицетворяющая все наши ценности: и технологичность, и вместительность, и комфорт, и заботу обо всех пассажирах.
Главная новинка – это безусловно Skoda Kodiaq с расширенным выбором комплектаций и двигателей. Кроме того, нас ждёт обновленная линейка Hockey Edition, нашей специальной серии для любителей хоккея.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте» Читать далее