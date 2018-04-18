Как за последние годы изменились запросы российских покупателей?

Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса: возникли так называемые «ножницы». Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании «середняков». Так, во всё мире самая популярная Skoda – Octavia, а в России – более дешёвый Rapid. В тоже время, мы наблюдаем более чем 30% рост спроса на Superb. Стоит отметить, что среди покупателей нашего флагмана довольно много клиентов, пересаживающихся с премиальных брендов, это для них возможность сэкономить на страховке и обслуживании (но не на качестве!). Посмотрим, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы…