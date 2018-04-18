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Машины, которые мы выбираем

Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний

Ян Прохазка
Skoda
18 апреля 2018

Ян Прохазка

руководитель марки Skoda в России

«Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса. Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании середины»

Как за последние годы изменились запросы российских покупателей?

Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса: возникли так называемые «ножницы». Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании «середняков». Так, во всё мире самая популярная Skoda – Octavia, а в России – более дешёвый Rapid. В тоже время, мы наблюдаем более чем 30% рост спроса на Superb. Стоит отметить, что среди покупателей нашего флагмана довольно много клиентов, пересаживающихся с премиальных брендов, это для них возможность сэкономить на страховке и обслуживании (но не на качестве!). Посмотрим, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы…

Пришлось ли вашей компании корректировать модельный ряд, предлагаемый в России?

В последнее время мы только расширяем модельный ряд, предлагаемый покупателям на российском рынке: так, в прошлом году мы привезли в Россию модель Kodiaq, которая в этом году стала производиться и локально, добавили и дериваты: Kodiaq Sportline и Kodiaq Scout.

Как вы думаете, в глазах российских покупателей, с какой именно моделью ассоциируется вся ваша компания? 

Безусловно, Octavia – это сердце нашего бренда, модель, олицетворяющая все наши ценности: и технологичность, и вместительность, и комфорт, и заботу обо всех пассажирах.

Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду?

Главная новинка – это безусловно Skoda Kodiaq с расширенным выбором комплектаций и двигателей. Кроме того, нас ждёт обновленная линейка Hockey Edition, нашей специальной серии для любителей хоккея. 

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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