Как на это отреагировал автомобильный рынок?

В период нестабильной экономической ситуации потребители с осторожностью относились к большим тратам, таким как покупка автомобиля, предпочитая сохранить деньги на случай, если ситуация в стране не стабилизируется. 25% опрошенных отложили покупку нового автомобиля. В это время начал активно расти рынок поддержанных автомобилей, люди не готовы покупать новые авто по повышенным ценам. Рынок новых автомобилей падал и каждый бренд пытался спасти положение как мог.

В 2016 году объем продаж сократился вместе с реальным ВВП. Продолжила расти доля отечественных марок на фоне снижения доли импорта. Развитию отечественного автопрома способствует государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. В период с 2015 по 2016 год значительно усилилась государственная поддержка отрасли. Государство заявляет о своей готовности и в дальнейшем оказывать значительную поддержку отрасли. Наблюдается увеличение рыночной доли премиальных брендов. При этом доля премиальных брендов в общей структуре продаж автомобилей в РФ по-прежнему невысока. Запускается каршеринг и возрастает интерес к «умным» автомобилям.

В 2017 году на российском авторынке наконец-то закончился период падения, который длился почти четыре года. В основном за счет того, что люди научились жить в новой реальности и привыкли к новым ценам. По данным всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений активно восстанавливался и впервые зарегистрировано двукратное увеличение желающих приобрести автомобиль в ближайшие два года.