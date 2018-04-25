Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Машины, которые мы выбираем

Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний

Илья Никоноров
Mitsubishi
25 апреля 2018

Илья Никоноров

директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус»

«Если ранее выбор был между новой машиной скромной модели или подержанной машиной более высокого класса, то сейчас потребитель готов доплатить за современные технологии и комфорт»

Как за последние годы изменились запросы российских покупателей?

Череда экономических кризисов не могла не оказать влияние на потребительское поведение. Очередная волна ослабления рубля и рост цен спровоцировали рост пессимистических настроений в обществе. Меняя свои покупательские привычки в ответ на изменения внешней среды, еще в начале 2014 года потребители начали с общего сокращения или приостановки своих трат и заняли выжидательную позицию. К концу 2015 года, осознав затяжной характер изменений, потребители пересмотрели структуру своих расходов, отказались от части из них и нашли более дешевые аналоги для тех товаров и услуг, которые остались в бюджете. Большинство потребителей (85%) стали уделять внимание промо-акциям и скидкам, которые предлагают производители и розничные сети. В условиях жесткой экономии покупатель готов отказаться от привычных брендов и перейти на более выгодные акционные товары. 

Как на это отреагировал автомобильный рынок?

В период нестабильной экономической ситуации потребители с осторожностью относились к большим тратам, таким как покупка автомобиля, предпочитая сохранить деньги на случай, если ситуация в стране не стабилизируется. 25% опрошенных отложили покупку нового автомобиля. В это время начал активно расти рынок поддержанных автомобилей, люди не готовы покупать новые авто по повышенным ценам. Рынок новых автомобилей падал и каждый бренд пытался спасти положение как мог.
В 2016 году объем продаж сократился вместе с реальным ВВП. Продолжила расти доля отечественных марок на фоне снижения доли импорта. Развитию отечественного автопрома способствует государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. В период с 2015 по 2016 год значительно усилилась государственная поддержка отрасли. Государство заявляет о своей готовности и в дальнейшем оказывать значительную поддержку отрасли. Наблюдается увеличение рыночной доли премиальных брендов. При этом доля премиальных брендов в общей структуре продаж автомобилей в РФ по-прежнему невысока. Запускается каршеринг и возрастает интерес к «умным» автомобилям.
В 2017 году на российском авторынке наконец-то закончился период падения, который длился почти четыре года. В основном за счет того, что люди научились жить в новой реальности и привыкли к новым ценам. По данным всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений активно восстанавливался и впервые зарегистрировано двукратное увеличение желающих приобрести автомобиль в ближайшие два года. 

Пришлось ли вашей компании корректировать модельный ряд, предлагаемый в России?

Что касается ММС Рус, то отвечая на запрос рынка, в 2015 году стартовали продажи обновленного L200 пятого поколения, Outlander с новым дизайном Dynamic Shield. В 2016 году вышел на российский рынок абсолютно новый Pajero Sport. Чтобы предложить покупателям более выгодное предложение, в 2017 было запущено локальное производство данной модели (в данный момент в РФ производятся Outlander и Pajero Sport дизель). Вернули на рынок модель ASX и Pajero IV.  Еще за это время вышел в свет новый интернет-сервис My Mitsubishi Motors, стартовала программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Diamond Car», мы запустили мультимедийную систему Mitsubishi Connect. В 2018 году мы продолжаем радовать наших потребителей новинками и начали продажи совершенно новой модели -  Eclipse Cross. Компания ММС Рус не собирается останавливаться на достигнутом, мы слушаем и слышим то, что говорит нам потребитель и с каждым годом улучшаем наш продукт.

Какие свои модели на сегодняшний день вы считаете самыми удачными

На данный момент ситуация на рынке такова, что по настоящему популярным и удачным могут быть только локально производимые модели. В России безусловно наибольшей популярностью пользуется Outlander, благодаря своей универсальности и выгодному предложению. Второй по популярности – Pajero Sport с дизельным двигателем. 

Как вы думаете, в глазах покупателей, с какой именно моделью ассоциируется вся ваша компания? А на ваш собственный взгляд?

Исторически марка Mitsubishi Motors ассоциируется с Pajero, автомобиль-легенда, покоривший ралли Дакар. Именно испытания «Дакаром» дали бесценный опыт к усовершенствованию фирменной системы полного привода Super Select. Но теперь для большинства потребителей в России наш бренд ассоциируется с самыми востребованными моделями – это Outlander и Pajero Sport.

Стоит ли в ближайшее время ждать каких-либо изменений в модельном ряду?

В апреле к нам уже приехал долгожданный компактный кроссовер Eclipse Cross, впереди нас ждет обновление «хита продаж» - Outlander. Обновленный Outlander впервые показали на выставке в Женеве в марте этого года.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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