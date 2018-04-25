Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
Череда экономических кризисов не могла не оказать влияние на потребительское поведение. Очередная волна ослабления рубля и рост цен спровоцировали рост пессимистических настроений в обществе. Меняя свои покупательские привычки в ответ на изменения внешней среды, еще в начале 2014 года потребители начали с общего сокращения или приостановки своих трат и заняли выжидательную позицию. К концу 2015 года, осознав затяжной характер изменений, потребители пересмотрели структуру своих расходов, отказались от части из них и нашли более дешевые аналоги для тех товаров и услуг, которые остались в бюджете. Большинство потребителей (85%) стали уделять внимание промо-акциям и скидкам, которые предлагают производители и розничные сети. В условиях жесткой экономии покупатель готов отказаться от привычных брендов и перейти на более выгодные акционные товары.
В период нестабильной экономической ситуации потребители с осторожностью относились к большим тратам, таким как покупка автомобиля, предпочитая сохранить деньги на случай, если ситуация в стране не стабилизируется. 25% опрошенных отложили покупку нового автомобиля. В это время начал активно расти рынок поддержанных автомобилей, люди не готовы покупать новые авто по повышенным ценам. Рынок новых автомобилей падал и каждый бренд пытался спасти положение как мог.
В 2016 году объем продаж сократился вместе с реальным ВВП. Продолжила расти доля отечественных марок на фоне снижения доли импорта. Развитию отечественного автопрома способствует государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. В период с 2015 по 2016 год значительно усилилась государственная поддержка отрасли. Государство заявляет о своей готовности и в дальнейшем оказывать значительную поддержку отрасли. Наблюдается увеличение рыночной доли премиальных брендов. При этом доля премиальных брендов в общей структуре продаж автомобилей в РФ по-прежнему невысока. Запускается каршеринг и возрастает интерес к «умным» автомобилям.
В 2017 году на российском авторынке наконец-то закончился период падения, который длился почти четыре года. В основном за счет того, что люди научились жить в новой реальности и привыкли к новым ценам. По данным всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений активно восстанавливался и впервые зарегистрировано двукратное увеличение желающих приобрести автомобиль в ближайшие два года.
Что касается ММС Рус, то отвечая на запрос рынка, в 2015 году стартовали продажи обновленного L200 пятого поколения, Outlander с новым дизайном Dynamic Shield. В 2016 году вышел на российский рынок абсолютно новый Pajero Sport. Чтобы предложить покупателям более выгодное предложение, в 2017 было запущено локальное производство данной модели (в данный момент в РФ производятся Outlander и Pajero Sport дизель). Вернули на рынок модель ASX и Pajero IV. Еще за это время вышел в свет новый интернет-сервис My Mitsubishi Motors, стартовала программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Diamond Car», мы запустили мультимедийную систему Mitsubishi Connect. В 2018 году мы продолжаем радовать наших потребителей новинками и начали продажи совершенно новой модели - Eclipse Cross. Компания ММС Рус не собирается останавливаться на достигнутом, мы слушаем и слышим то, что говорит нам потребитель и с каждым годом улучшаем наш продукт.
На данный момент ситуация на рынке такова, что по настоящему популярным и удачным могут быть только локально производимые модели. В России безусловно наибольшей популярностью пользуется Outlander, благодаря своей универсальности и выгодному предложению. Второй по популярности – Pajero Sport с дизельным двигателем.
Исторически марка Mitsubishi Motors ассоциируется с Pajero, автомобиль-легенда, покоривший ралли Дакар. Именно испытания «Дакаром» дали бесценный опыт к усовершенствованию фирменной системы полного привода Super Select. Но теперь для большинства потребителей в России наш бренд ассоциируется с самыми востребованными моделями – это Outlander и Pajero Sport.
В апреле к нам уже приехал долгожданный компактный кроссовер Eclipse Cross, впереди нас ждет обновление «хита продаж» - Outlander. Обновленный Outlander впервые показали на выставке в Женеве в марте этого года.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте» Читать далее
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«Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который подчеркивал бы их индивидуальность и был настоящим жизненным пространством» Читать далее