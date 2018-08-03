Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний
В последнее время покупатели стали очень требовательными как к самим автомобилям, так и к сервису в дилерских центрах. Lexus всегда стремится превзойти потребительские ожидания во всех областях бизнеса и предлагает своим клиентам не только продукт, но и индивидуальный подход к каждому покупателю. Рост внимания к вопросам заботы о потребителе есть ни что иное, как часть традиционного японского принципа гостеприимства «омотенаши». Этих стандартов гостеприимства также придерживаются все дилеры Lexus.
Как показывают наши исследования, молодежь больше всего ценит смелый дизайн и захватывающее управление – то, что добавляет автомобилю эмоции. Помимо динамики и внешнего вида – одним из важнейших факторов при выборе автомобиля является его качество и надежность.
Для того, чтобы удовлетворить и превзойти пожелания клиентов, Lexus создает автомобили высочайшего качества со смелым дизайном и захватывающим управлением. Молодые клиенты предпочитают наши премиальные кроссоверы RX и NX, новый спортивный седан IS, роскошное флагманское купе LC и эмоциональное купе RC, в то время как наши лояльные клиенты выбирают роскошный флагманский седан LS, элегантный бизнес-седан ES и престижные внедорожники LX и GX.
Мы не можем комментировать деятельность других автомобильных брендов. Как было сказано ранее, в Lexus мы стремимся предвосхищать желания клиентов и предлагаем им все, что они ожидают от автомобильного бренда, и даже чуть больше. Традиционно, Lexus уделяет значительное внимание индивидуальному подходу к каждому клиенту. Благодаря такой стратегии, Lexus продал 23 693 автомобиля в России в 2017 году, заняв 3 место в премиум сегменте российского рынка, увеличив свою долю на 0,2%. Помимо этого, мы открыли 3 новых дилерских центра: Lexus Томск, Lexus Омск и Lexus Ставрополь.
Кроме того, в прошлом году мы запустили продажи нового премиального городского кроссовера NX, что в равной степени интересно для всех категорий наших клиентов. Сочетание роскоши, стиля, смелого дизайна и богатых комплектаций успешно привлекает покупателей, для многих из которых этот кроссовер становится первым автомобилем Lexus. И в результате мы увидели рекордные продажи Lexus NX, которые также помогли Lexus вырасти в России.
Lexus – это бренд настоящего роскошного образа жизни, который продолжает удивлять и вдохновлять клиентов и нацелен получить признание за рамками автомобильной индустрии. Наше видение выражает наше желание пробудить эмоции и помочь людям испытать невероятное. Подобные эмоции и клиентоориентированный подход помогают нам выделяться. Мы видим явное преимущество такой стратегии на российском рынке.
Для Lexus клиент всегда на первом месте: мы хотим удовлетворять и предвосхищать желания наших клиентов и видеть их улыбки. Для этого мы тщательно изучаем их нужды, изучаем рынок.
Мы намерены расширять линейку Lexus как в России, так и по всему миру. Одним из факторов, влияющих на формирование модельного ряда, является климат. Например, новое поколение Lexus LS отлично подходит для зимних условий, что полностью отвечает потребностям российских клиентов, предоставляя широкий выбор вариантов комфортных зимних опций, в частности - электрообогрев всей поверхности ветрового стекла и наружных зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя, а также электрообогрев рулевого колеса и дополнительный электрический отопитель салона и многие другие варианты во всем модельном ряде Lexus, представленному в России.
Мы предлагаем широкую линейку внедорожников для разных групп клиентов: начиная от премиальных кроссоверов NX, RX и RX 350L, заканчивая рамными роскошными GX, LX и LX Superior, которые пользуются большим спросом среди российских покупателей. Мы также предлагаем наше флагманское купе LC 500. В дополнение к этому, мы расширяем линейку эмоциональных моделей c захватывающим управлением, таких как GS F и RC F. F-модели – настоящие потомки суперкара Lexus LFA. Преимущество F-моделей в том, что они делают каждого лучшим водителем. F-модели делают большой вклад в создание эмоционального образа бренда Lexus. F – это верхушка пирамиды: все, что мы делаем в F-моделях, переходит в комплектации F SPORT. F-бренд был создан для привлечения более широкой и новой аудитории для Lexus. Мы хотим, чтобы люди разных возрастов и с разными интересами присоединялись к нам, росли вместе с нами и всегда могли выбрать автомобиль себе по душе. Мы верим, что эти факторы важны и для молодой аудитории.
Говоря о наших седанах, у нас есть премиальный спортивный седан IS и элегантный бизнес-седан ES. Недавно мы запустили новое поколение нашего флагманского седана LS. Он не только символизирует бренд Lexus, он также определяет будущее роскошных седанов, воплощающих в себе японские традиции и культуру. Снаружи и внутри новый LS представляет сильную и уникальную японскую идентичность, и подход к роскоши. В нашей работе мы руководствуемся ключевыми принципами бренда. Это мастерство исполнения такуми, вдохновляющие технологии, захватывающее управление и смелый дизайн. Сочетание этих принципов делает продукцию Lexus уникальной. Например, специальные вставки оригами в интерьере Lexus LS сделаны вручную мастерами такуми из Киото. А подсветка в этом же автомобиле напоминает традиционные японские фонарики на улицах, приборная панель выполнена в форме традиционной японской арфы. Мы уверены, что наши российские покупатели по достоинству оценят эту модель.
Сложно выделить одну модель, с которой ассоциировался бы наш бренд, но сильной стороной Lexus остаются внедорожники и кроссоверы. Помимо этого, наши модели выделяются своим смелым запоминающимся дизайном. Если все-таки выделять одну модель, то это будет LS. Новый флагманский седан LS отражает видение и философию нашего бренда своим смелым дизайном, передовыми технологиями и роскошной отделкой салона. Внешний вид и салон Lexus LS уверенно подчеркивают близость модели к традициям японской культуры и меняют представление о роскоши. В то же время, абсолютно новый LS призван стать глобальным представителем бренда, доступным на рынках более 90 стран.
В начале весны мы запустили продажи премиальных кроссоверов Lexus RX 350 L и RX Black Royal. 4 июня мы перезапустили продажи премиального спортивного седана Lexus IS в России. Помимо этого, Lexus объявил о начале приема заказов на седьмое поколение элегантного бизнес-седана Lexus ES, разработанного на базе новой платформы, которая позволила существенно расширить возможности дизайна. Помимо этого, впервые в истории модели ES будет представлена версия F SPORT. Новый Lexus ES обеспечивает все, что ожидают традиционные покупатели Lexus, и при этом отличается качествами, способными привлечь новых покупателей. Более динамичный и смелый дизайн кузова, увеличенная мощность и захватывающее управление, мастерство исполнения, высококачественная отделка интерьера и вдохновляющие технологии позволили изменить имидж модели и сделать его новым и непредсказуемым. В ближайшее время еще будут новости по продукту Lexus, следите за нашими обновлениями.
«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...» Читать далее
«Мы видим, что интерес к кроссоверам и внедорожникам повышается, и поэтому стремимся предложить покупателям технологии полного привода, которые раньше были доступны только в премиум-сегменте» Читать далее
«Сегодня мы наблюдаем поляризацию спроса. Идёт рост востребованности, с одной стороны, самых доступных автомобилей, а с другой – самых дорогих, при проседании середины» Читать далее
«Российские потребители перестали искать только функциональность. Они хотят иметь автомобиль, который подчеркивал бы их индивидуальность и был настоящим жизненным пространством» Читать далее
«Помимо технических качеств продукта, при выборе автомобиля куда большую роль стали играть такие факторы, как удобство покупки, комфортное ценовое предложение и дополнительные сервисы» Читать далее
«Если ранее выбор был между новой машиной скромной модели или подержанной машиной более высокого класса, то сейчас потребитель готов доплатить за современные технологии и комфорт» Читать далее