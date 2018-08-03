Пришлось ли вашей компании корректировать модельный ряд, предлагаемый в России?

Для Lexus клиент всегда на первом месте: мы хотим удовлетворять и предвосхищать желания наших клиентов и видеть их улыбки. Для этого мы тщательно изучаем их нужды, изучаем рынок.

Мы намерены расширять линейку Lexus как в России, так и по всему миру. Одним из факторов, влияющих на формирование модельного ряда, является климат. Например, новое поколение Lexus LS отлично подходит для зимних условий, что полностью отвечает потребностям российских клиентов, предоставляя широкий выбор вариантов комфортных зимних опций, в частности - электрообогрев всей поверхности ветрового стекла и наружных зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя, а также электрообогрев рулевого колеса и дополнительный электрический отопитель салона и многие другие варианты во всем модельном ряде Lexus, представленному в России.

Мы предлагаем широкую линейку внедорожников для разных групп клиентов: начиная от премиальных кроссоверов NX, RX и RX 350L, заканчивая рамными роскошными GX, LX и LX Superior, которые пользуются большим спросом среди российских покупателей. Мы также предлагаем наше флагманское купе LC 500. В дополнение к этому, мы расширяем линейку эмоциональных моделей c захватывающим управлением, таких как GS F и RC F. F-модели – настоящие потомки суперкара Lexus LFA. Преимущество F-моделей в том, что они делают каждого лучшим водителем. F-модели делают большой вклад в создание эмоционального образа бренда Lexus. F – это верхушка пирамиды: все, что мы делаем в F-моделях, переходит в комплектации F SPORT. F-бренд был создан для привлечения более широкой и новой аудитории для Lexus. Мы хотим, чтобы люди разных возрастов и с разными интересами присоединялись к нам, росли вместе с нами и всегда могли выбрать автомобиль себе по душе. Мы верим, что эти факторы важны и для молодой аудитории.

Говоря о наших седанах, у нас есть премиальный спортивный седан IS и элегантный бизнес-седан ES. Недавно мы запустили новое поколение нашего флагманского седана LS. Он не только символизирует бренд Lexus, он также определяет будущее роскошных седанов, воплощающих в себе японские традиции и культуру. Снаружи и внутри новый LS представляет сильную и уникальную японскую идентичность, и подход к роскоши. В нашей работе мы руководствуемся ключевыми принципами бренда. Это мастерство исполнения такуми, вдохновляющие технологии, захватывающее управление и смелый дизайн. Сочетание этих принципов делает продукцию Lexus уникальной. Например, специальные вставки оригами в интерьере Lexus LS сделаны вручную мастерами такуми из Киото. А подсветка в этом же автомобиле напоминает традиционные японские фонарики на улицах, приборная панель выполнена в форме традиционной японской арфы. Мы уверены, что наши российские покупатели по достоинству оценят эту модель.