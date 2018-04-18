«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...»

Машины, которые мы выбираем Высказался в рамках следующего круглого стола: Как изменились автомобильные предпочтения россиян? О каких машинах они мечтают и какие выбирают на практике? А что в новых рыночных условиях могут им предложить автопроизводители? Все эти вопросы мы задали представителям ведущих автомобильных компаний Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru

«Одним из главных факторов роста автомобильного рынка называют эффект, так называемого, отложенного спроса. Мол, подождут люди, подождут, да и пойдут покупать. Никуда не денутся! Я же, рискну предположить более депрессивный вариант развития событий...»

Все знают, что к хорошему привыкают быстро. Отвыкают медленнее. И, надо сказать, куда болезненнее. За прошедшие 10-15 лет мы привыкли жить довольно неплохо. Понятно, что не как в Германии, Австрии или Швейцарии, но на братьев-славян из бывшего соцлагеря стали, что греха таить, поглядывать свысока. Особенно на автомобили, на которых они ездят. Бюджетная малолитражка? Фу! Наш выбор, как минимум, кроссовер! Без него, никуда. Сами понимаете – климат, дороги и прочие особенности национального вождения...

А почему бы и нет, если деньги на эти самые кроссоверы у людей были. Кое кто даже мог позволить себе модели премиального сегмента. Пусть в кредит, пусть на последние, но могли. Статистика продаж не даст соврать, в «золотые годы» россияне действительно покупали много очень приличных автомобилей. Так много, что мы даже всерьез начали обсуждать, когда же наконец Россия станет автомобильным рынком номер один в Европе. Не стала. Все изменилось буквально в одночасье, и многие владельцы престижных машин лишились привычного уровня достатка, а вместе с ним и возможности своевременно обновлять свой личный автопарк.

В свое время, менеджеры автосалонов и маркетологи автомобильных компаний практически убедили нас, что по прошествии трех-четырех лет свой старый автомобиль следует сдавать в трейд-ин и приобретать новый. Мы почти поверили в то, что эта схема оптимальна. Но система дала сбой, и сегодня чуть ли большая часть отечественных автовладельцев уже не имеет физической возможности доплатить за аналогичный новый автомобиль. Но подсознательное желание его приобрести у них осталось. Не сейчас, не сегодня, может быть, завтра, или через год. Или еще позже. Маркетологи называют этот эффект «отложенным спросом» и возлагают на него очень большие надежды. По их мнению он настолько велик, что не может не привести к заметному росту отечественного автомобильного рынка. Хотелось бы им верить, но...

Отложенный спрос, рано или поздно, несомненно сработает, но только в «крайних» сегментах, самом низком и самом высоком. Сейчас поясню. Люди, которые почти успели до кризиса накопить на свою первую иномарку, со временем, ее все же купят. Это бесспорно несколько оживит самый бюджетный сегмент рынка. Наиболее состоятельные автовладельцы, решившие годик-другой повременить менять «семерку» BMW в кузове F01 на «семерку» G11, тоже никуда не денутся. Купят. Экономическое положение в стране, как известно, мало влияет на продажи моделей представительского класса. А вот все те, кто оказался «посередине», с полноразмерными кроссоверами, семейными седанами и премиальными моделями «входного» уровня, наверняка затаятся. Их спрос так и останется отложенным еще на довольно длительное время. Я даже не могу предположить, насколько длительное!

Причина в этом даже не чисто финансовая. Она еще и психологическая. К хорошему, как я уже говорил, быстро привыкают, и пересадить за руль, скажем, «Логана» людей, которые проездили много лет, например, на Volkswagen Passat или Toyota RAV4 очень непросто. Практически нереально! Поэтому, не имея возможности купить новые, они будут чинить, восстанавливать и поддерживать на ходу свои старые машины еще очень долго.

К чему это приведет? Во-первых, к оживлению рынка автосервисных услуг. Причем, в выигрыше, скорее всего, окажутся не официалы, а более доступные неавторизованные специализированные сервисы. Во-вторых, к росту спроса на запчасти. Как оригинальные, так и неоригинальные. Последних, боюсь, будет больше – братья китайцы не дремлют! Ну а в итоге мы получим ситуацию чем-то сходную с той, которая уже давно наблюдается на... Кубе! Там, где оставшиеся после революции американские автомобили десятилетиями пытаются поддерживать на ходу. В меру своих сил и возможностей. Без официальных техцентров, без специализированного дилерского оборудования и без поставок запчастей.

Если же на нынешнее положение вещей наложится еще один виток кризиса, очередное существенное падение национальной валюты или новый пакет санкций, распространяющийся, в том числе, и на поставки в нашу страну автомобильного железа, то я не знаю... Боюсь, что даже разговоры о выборе нового автомобиля уже станут неуместными. Помните, как в песне: «Бомбой взорвётся румба от Бреста до Магадана, и будет такая Куба, одна сплошная Гавана!»

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