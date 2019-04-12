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12 апр 2019

«АвтоВАЗ» уходит из Европы

«АвтоВАЗ» уходит из Европы

«АвтоВАЗ» принял решение остановить поставки автомобилей в Европу. Основной причиной стало не падение спроса, а ужесточение экологических норм

В пресс-службе производителя заявляют: «На фоне ужесточения экологических стандартов в европейских странах нам необходимо соответствующим образом адаптировать нашу экспортную деятельность в этом регионе. Нет сомнений в том, что в какой-то момент нам придется покинуть их (страны ЕС) на некоторое время. Однако мы планируем выработать глобальный подход и вернуться на эти рынки в тесном сотрудничестве с нашими партнерами по альянсу».

Представители «АвтоВАЗа» заявили, что в ближайшее время компания сконцентрирует внимание на развивающихся странах: Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Латинской Америке и Ближнем Востоке. Интересно, что  по итогам 2018 года «АвтоВАЗ» нарастил экспорт  на 57,5%: за рубеж отправляют более 38 тысяч автомобилей. В то же время подавляющее большинство этих машин оседает в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Белоруссии и Узбекистане.

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При написании новости использовалась информация:
Regnum, Авто@mail.ru

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