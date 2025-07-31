Lada Iskra получит 120-сильный двигатель от кроссовера Azimut

Вслед за стартом продаж в июле компания анонсировала появление новой модификации Lada Iskra с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с. Такой же агрегат устанавливается на Azimut.

На данный момент Iskra комплектуется либо 8-клапанным двигателем на 90 л.с., либо 16-клапанным на 106 л.с. Новый, более мощный агрегат позволит модели занять промежуточную нишу между Granta и Vesta. В паре с 120-сильным мотором предложат 6-ступенчатую механику или вариатор.

Тем временем Azimut, дебют которого запланирован на середину 2025 года, получит также 1,8-литровый мотор на 132 л.с. В дальнейшем ожидается и турбированная версия с 150-сильным двигателем и классическим автоматом.