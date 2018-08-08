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8 авг 2018

АвтоВАЗ анонсировал премьеры Московского автосалона

АвтоВАЗ анонсировал премьеры Московского автосалона
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, как и два года назад, АвтоВАЗ станет главным ньюсмейкером Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа

Компания опубликовала первый тизер, посвященный премьерам. На нем изображены пять машин под покрывалами, а над ними расположился слоган «Премьера, которая изменит все».

Никаких подробностей завод не раскрывает, предлагая угадывать автомобили, спрятанные под покрывалами. Вероятнее всего, на тизере представлено обновленное семейство Lada Granta. На первом плане — уже рассекреченный седан и лифтбэк, далее идут хэтчбек и универсал Kalina, которые войдут в семейство Granta, а в центре — обновленная кросс-версия универсала.

Но не исключено, что в Тольятти спрятали под покрывала обновленный седан Lada Granta, спортседан Lada Vesta Sport, хэтчбек и универсал Lada Granta (экс Kalina), а по центру разместилась кросс-версия хэтчбека Lada XRAY Cross.

Конечно же, возможно, завод готовит и сюрприз в виде как минимум одного концепта.
 

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При написании новости использовалась информация:
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