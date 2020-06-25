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25 июн 2020

АвтоВАЗ готовит к производству машины на новой платформе

АвтоВАЗ готовит к производству машины на новой платформе

АвтоВАЗ приступил к подготовке производства моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Очередным косвенным доказательством тому служит свежая информация на сайте корпоративных закупок

Как сообщает портал Drom, автогигант ищет поставщиков трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS». Формулировка свидетельствует о том, что компания уже начала активно закупать оборудование под выпуск перспективных машин. Очевидно, что большая часть закупок по CMF-B-LS непублична, поскольку осуществляется внутри альянса с Renault или у безальтернативных контрагентов. Через открытый сайт будет размещаться информация о приобретении лишь вспомогательного оборудования.

В конце мая сообщалось, что тольяттинская компания «Рулевые системы» (поставщик АвтоВАЗа) получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на сумму 192 млн рублей на реализацию проекта локализации выпуска рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. CMF-B-LS — это адаптированная под развивающиеся страны модификация новой рено-ниссановской платформы CMF-B, приставка LS означает Low specifications, то есть упрощенное исполнение. На данный момент, АвтоВАЗ официально не подтверждает разработку машин на данной платформе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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