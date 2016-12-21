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21 дек 2016

АвтоВАЗ может закончить этот год «в плюсе»

АвтоВАЗ может закончить этот год «в плюсе»
Автор фото: фликр.ком

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ имеет все шансы к концу текущего года продемонстрировать положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Об этом журналистам рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По его словам, в этом году российская компания может вплотную приблизится и даже превысить результаты продаж прошлого года, а также увеличить долю рынка, приблизительно, до 21%.

Стоит отметить, что статистика подтверждает предположения чиновника. Согласно ежемесячному отчету Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в период с января по ноябрь текущего года объем продаж автомобилей АвтоВАЗа был зафиксирован на уровне 238 666 экземпляров, что на 2,8% ниже показателей АППГ. Доля же компании за этот период выросла на 1,7 процентных пункта и составила 18,6%. При этом, АвтоВАЗ демонстрирует стабильный прирост продаж на протяжении уже пяти месяцев подряд, пик же был зафиксирован в ноябре, когда объемы реализации автомобилей компании выросли на 18,2%, до 25 507 экземпляров.

В случае если АвтоВАЗ сумеет развить этот положительный тренд или хотя бы сохранить ноябрьский уровень продаж, то в декабре автопроизводитель выйдет «в плюс» на 8,7% по сравнению с АППГ, когда на российском рынке было продано 23 462 автомобиля. Таким образом, годовой объем продаж также увеличится на 2%.

Стоит отметить, что ранее официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что в декабре никаких специальных предложений или новогодних скидок на автомобили не предусмотрено.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, Коммерсантъ, Автостат

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