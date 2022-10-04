АвтоВАЗ начал выпуск модели Granta без усилителя руля

В Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в ещё более упрощённой версии, чем ранее — такие автомобили лишены электроусилителя рулевого управления.

Официально о появлении данной модификации никто не говорит, так что вся существующая информация пока находится на уровне слухов. Неофициальные источники говорят, что в октябре будет собрана партия из двух тысяч таких автомобилей. С большой долей вероятности, она будет носить опытный характер, но если машины и пустят в продажу, то скорее всего, такая " Гранта " станет самой доступной в модельном ряду.

Также существует версия, что новую модель создали по корпоративному заказу для какого-то ведомственного предприятия.