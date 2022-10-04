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4 окт 2022

АвтоВАЗ начал выпуск модели Granta без усилителя руля

АвтоВАЗ начал выпуск модели Granta без усилителя руля
В Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в ещё более упрощённой версии, чем ранее — такие автомобили лишены электроусилителя рулевого управления.
Официально о появлении данной модификации никто не говорит, так что вся существующая информация пока находится на уровне слухов. Неофициальные источники говорят, что в октябре будет собрана партия из двух тысяч таких автомобилей. С большой долей вероятности, она будет носить опытный характер, но если машины и пустят в продажу, то скорее всего, такая "Гранта" станет самой доступной в модельном ряду.
 
Также существует версия, что новую модель создали по корпоративному заказу для какого-то ведомственного предприятия.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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