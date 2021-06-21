АвтоВАЗ намеревается выпускать дорогие машины

Чем всегда привлекали покупателей автомобили Lada? Отвечаем - низкой ценой. Даже сейчас, когда сумма в один миллион рублей, является неким средним показателем, между отечественными автомобилями и иномарками сохраняется разрыв в несколько сотен тысяч

Буквально на днях, Николя Мор заявил о том, что марка собирается выйти в новый ценовой сегмент. «Начиная с 2023-го и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели, которые выведут бренд Lada в более высокий ценовой сегмент по сравнению с текущим модельным рядом Lada» - цитируют топ-менеджера «Известия».

Вас наверняка интересует ценовая планка? Она была названа - на первых порах, на рынок будут выведены модели стоимостью в один миллион рублей, а затем нижняя планка будет находиться на отметке в один миллион двести тысяч рублей.