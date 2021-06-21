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21 июн 2021

АвтоВАЗ намеревается выпускать дорогие машины

АвтоВАЗ намеревается выпускать дорогие машины

Чем всегда привлекали покупателей автомобили Lada? Отвечаем -  низкой ценой. Даже сейчас, когда сумма в один миллион рублей, является неким средним показателем, между отечественными автомобилями и иномарками сохраняется разрыв в несколько сотен тысяч

Буквально на днях, Николя Мор заявил о том, что марка собирается выйти в новый ценовой сегмент. «Начиная с 2023-го и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели, которые выведут бренд Lada в более высокий ценовой сегмент по сравнению с текущим модельным рядом Lada» - цитируют топ-менеджера «Известия».

Вас наверняка интересует ценовая планка? Она была названа -  на первых порах, на рынок будут выведены модели стоимостью в один миллион рублей, а затем нижняя планка будет находиться на отметке в один миллион двести тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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