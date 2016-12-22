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22 дек 2016

АвтоВАЗ планирует нарастить объемы экспортных поставок в будущем году

АвтоВАЗ планирует нарастить объемы экспортных поставок в будущем году
Автор фото: фликр.ком

Отечественная компания АвтоВАЗ планирует в будущем году увеличить объем экспортных поставок автомобилей бренда Lada на внешние рынки.

Об этом журналистам рассказал сам глава российской компании Николя Мор. «Из месяца в месяц мы теперь увеличиваем экспорт. В этом году мы поставили на экспорт около 20 тысяч автомобилей, и план как минимум на 50% больше в следующем году», - заявил он. Таким образом, если планы компании будут воплощены в жизнь, в 2017 году с российских предприятий на экспорт будет отгружено 30 тысяч автомобилей Lada.

Также, Мор отметил, что в текущем году объем экспорта были достаточно низкие. По его мнению, причиной этого послужили выросшие налоги на утилизацию автомобилей в Республике Казахстан.

Напомним, что ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель рассматривает возможность нала поставок автомобилей Lada в Чешскую Республику. Об этом заявил Николя Мор в ходе церемонии открытия предприятия чешской компании Brisk Tabor, которая специализируется на производстве автокомпонентов, в Тольятти.

Эту идею поддержал и министр промышленности Чехии Ян Младек. По его словам, несмотря на высокий уровень конкуренции на местном авторынке, АвтоВАЗ сможет найти свою нишу.

Кроме того, в компании ожидают, что по итогам текущего года чистый убыток компании сократится. «Если говорить о чистых убытках, они будут ниже, чем в 2015 году, к счастью. Что уже можно сказать - общий результат до списания и (отчисления) резервов улучшился значительно по сравнению с уровнем прошлого года», - сообщил глава АвтоВАЗа.

Однако, на данный момент никаких конкретных цифр относительно ожидаемого убытка по итогам 2016 года не называется. Как утверждает Николя Мор, финансовый отчет с точными данными о состоянии компании будет опубликован в середине февраля будущего года.

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При написании новости использовалась информация:
Финмаркет, Агентство «Прайм», Автостат

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