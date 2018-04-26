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26 апр 2018

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada
Автор фото: фирма-производитель

Большинство иностранных компаний, да и российский УАЗ подняли цены на свои автомобили после повышения утилизационного сбора и резкого обвала курса рубля. АвтоВАЗ держался из последних сил, но и он поднимет цены.

Рекомендуемые цены вырастут с 1 мая этого года и затронут весь модельный ряд. Правда, благодаря тому, что локализация моделей Lada в среднем составляет 85% подорожание будет не таким ощутимым, как у других компаний, пишут «Ведомости». Цены вырастут на 1-2%, то есть на 5000-1000 рублей в зависимости от модели.

Это будет второе повышение цен заводом: первый раз на 2% он поднимал рекомендуемые цены в начале года. В прошлом году АвтоВАЗ поднимал цены дважды: в начале года и в сентябре, также на два процента.

Сам завод и дилеры не опасаются повышения цен: продажи Lada на российском рынке растут опережающими рынок темпами, само подорожание будет небольшим, потому и падения спроса продавцы пока не ждут.

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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