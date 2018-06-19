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19 июн 2018

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей с 23 июня по 12 августа. То есть, предприятие не будет работать три недели.

Ничего страшного не произошло: предприятие уходит всем коллективом в традиционный корпоративный отпуск.

«В период с 23 июля по 12 августа производство будет остановлено в связи с корпоративным отпуском сотрудников. В это время на предприятии будут проводиться работы по ремонту и наладке оборудования», - сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Столь продолжительный отпуск (обычно он длится две недели) связан с тем, что в январе предприятие сократило отдых и перенесло одну неделю на май. Ранее, одна неделя прибавлялась к январским каникулам, в результате чего предприятие начинало работать со второй половины января.

За первые пять месяцев предприятие реализовало на российском рынке  138 480 автомобилей, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. При этом в мае завод продал 28 654 автомобиля, что на 14 процентов больше, чем в мае 2017 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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