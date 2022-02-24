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24 фев 2022

АвтоВАЗ продает свое Опытно-промышленное производство

АвтоВАЗ продает свое Опытно-промышленное производство

АвтоВАЗ начал искать покупателей на свое бывшее Опытно-промышленное производство (ОПП), которое работало в 1993-2016 годах и занималось изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей

ОПП- это важная веха в истории АвтоВАЗ. Именно здесь были созданы все модификации «Нивы», к примеру, пикапы. К слову, пятидверную «Ниву», которую сейчас производят на основных мощностях АвтоВАЗ, разработали именно в ОПП. Факт – до 2015 сборку данной модели осуществляли там же.  Из других интересных моделей можно отметить: ВАЗ 21109 – лимузин на базе стандартной «десятки»; ВАЗ 2120 – всем известный минивэн «Надежда». Последним проектом перед закрытием ОПП в 2015 году, стала Lada Kalina Sport.

Надо сказать, что ООП являлся не просто какой-то инженерной лабораторией, а полноценным, пусть и небольшим, автомобильным заводом, с цехами штамповки панелей, сварки и окраски кузовов. Сейчас практически все оборудование демонтировано, то есть будущему покупателю достанутся лишь пустые корпуса зданий.  Стоимость аукционного лота не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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