АвтоВАЗ установил необычный рекорд

Lada стала первой автомобильной маркой с самой старой модельной линейкой. Благодарить за такой титул стоит "Ниву", чей дебют состоялся в семидесятых годах

Как сообщают наши коллеги из Motor1, которые и провели данное исследование, средний возраст автомобилей отечественного производителя составляет 18,9 лет. В лидерах также оказался индийский концерн Mahindra, благодаря своему внедорожнику Bolero, история которого начинается в двухтысячных годах.

Что до тех марок, которые обновляют свой модельный ряд чаще, то здесь в лидеры вышли Isuzu, а также китайские компании Xpeng и NIO. Среди европейских концнернов первые строчки заняли McLaren и Ferrari – производители суперкаров, которые практикуют полную замену своих моделей и делают ставку на ограниченное производство.