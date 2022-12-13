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13 дек 2022

АвтоВАЗ установил необычный рекорд

АвтоВАЗ установил необычный рекорд

Lada стала первой автомобильной маркой с самой старой модельной линейкой. Благодарить за такой титул стоит "Ниву", чей дебют состоялся в семидесятых годах

Как сообщают наши коллеги из Motor1, которые и провели данное исследование, средний возраст автомобилей отечественного производителя составляет 18,9 лет. В лидерах также оказался индийский концерн  Mahindra, благодаря своему внедорожнику Bolero, история которого начинается в двухтысячных годах.

Что до тех марок, которые обновляют свой модельный ряд чаще, то здесь в лидеры вышли Isuzu,  а также китайские компании Xpeng и NIO. Среди европейских концнернов первые строчки заняли McLaren и Ferrari – производители суперкаров, которые практикуют полную замену своих моделей и делают ставку на ограниченное производство.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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