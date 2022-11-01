АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи своих автомобилей

Реализовывать продажи машин через интернет в России пытались многие автопроизводители. К сожалению, время показывает, что такой формат оказывается не слишком актуальным. Впрочем, есть и те компании, которые продолжают попытки по развитию данного сегмента

К примеру, сегодня АВТОВАЗ сообщил о начале работы онлайн-магазина по продаже автомобилей Lada. В этом сервисе в режиме реального времени отображается информация о новых машинах, имеющихся в наличии у официальных дилеров АВТОВАЗа по всей России. Дилеры компании самостоятельно вносят в систему доступные для покупки авто с полным описанием оснащения и допоборудования.

Любопытный нюанс – несмотря на все возможности сервиса. Конечные условия сделки будут определяться с конкретным дилером напрямую.