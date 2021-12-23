Дата в истории: собран первый ВАЗ 2131

23 декабря 1993 года с конвейера в Тольятти сошел первый экземпляр пятидверной «Нивы», внедорожника, который и по сей день создается по обходным технологиям.

У пятидверки те же агрегаты классического трехдверного внедорожника, а кузов рястянут на 50 сантиметров путем распиливания стандартной конструкции и вваривания специальной вставки. Отметим, что на внедорожнике была применена и удлиненная колесная база, которую изначально планировали применить на отечественном минивэне «Надежда», проект которого, что называется, не взлетел. У длинной «Нивы» было много преимуществ - больший простор в салоне, возросшая плавность хода и устойчивость на трассе. Были и недостатки, например, ухудшившаяся проходимость.

К сожалению, с появлением Lada Niva Travel жизненный цикл классической пятидверной «Нивы» может подойти к концу, так как по потребительским свойствам оба автомобиля пересекаются. Во всяком случае, в информационном поле существует множество слухов о планах завода по прекращению производства этого внедорожника. По последним данным это может случиться уже до конца этого года.