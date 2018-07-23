В этом году хэтчбек и универсал Lada Kalina уйдут в историю. Автомобили по-прежнему будут производить, но они войдут в семейство Granta, которое сегодня представлено седаном и лифтбэком.

На Московском международном автосалоне в конце августа будет представлен обновленный седан Lada Granta, о котором мы уже рассказывали. Облик хэтчбека и универсала, которые пока продаются под именем Kalina, на заводе решили привести «к общему знаменателю» с ним.

Правда, судя по фото денег на это выделили немного. Все изменения сосредоточены в передней части, где появились новые бампер и фары в стиле флагманской Lada Vesta. Как и на обновленной Granta на радиаторной решетке появился увеличенный в размерах шильдик с фирменной эмблемой завода. А вот в задней части хэтчбека нет вообще никаких изменений: нетронутыми остались все элементы: бампер, фонари и дверь багажного отсека.

Судя по фото интерьера там тоже не будет никаких изменений, появятся лишь декоративные пластиковые накладки, окрашенные под хром. По технической части тоже не будет никаких изменений.

Ожидается, что обновленные хэтчбек и универсал представят в конце августа вместе с седаном Lada Granta.

