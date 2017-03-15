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15 мар 2017

Яндекс заключил меморандум с АвтоВАЗом.

Яндекс заключил меморандум с АвтоВАЗом.
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня «Яндекс» и «АвтоВАЗ» заключили меморандум о намерениях, закрепив обоюдное желание совместно разрабатывать новое поколение систем мультимедиа для автомобилей Lada

В планы совместных разработок войдут навигационные и информационно-развлекательные сервисы «Яндекса», а также телематические системы. Сам же договор с конкретными сроками и цифрами, а так же точным перечнем совместных разработок планируется подписать уже в нынешнем году.

Фактически «Яндекс» собирается адаптировать свои сервисы для продукции отечественного автопроизводителя, на основе которых «АвтоВАЗ» продолжит развивать телематическую платформу большинства своих моделей, дающую возможность связать автомобиль с гаджетами владельца и сервисами «Яндекса», в одно мультимедийное пространство. По мнению аналитиков, такое сотрудничество даст мощный импульс в развитии системы Lada Connect и выведет взаимодействие автомобиля с пассажирами на новую ступень.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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