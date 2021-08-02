Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2021

Комплектации Lada Vesta станут беднее

Комплектации Lada Vesta станут беднее

АвтоВАЗ планирует исключить некоторые опции из нынешних комплектаций Lada Vesta. Это случится уже в сентябре нынешнего года. Станут ли автомобили дешевле? Конечно же нет.

Пожалуй, одним из самых важных изменений станет «исчезновение» багажного органайзера из средних комплектаций. Если сейчас эту деталь можно получить на универсалах SW и SW Cross, начиная с комплектации Luxe, то через год этой опцией автомобиль можно будет снабдить лишь как частью опционального пакета Prestige для комплектации Exclusive.

Следующие исключение вообще выглядят как экономия на спичках! Так все модификации Lada Vesta в исполнении Classic/Comfort перестанут оснащать потолочным поручнем для переднего пассажира.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

ВАЗ 2106 превратили в машину Джеймса Бонда

02 августа 2021
Lada 4x4 2019 салон

Обновленная Niva Bronto - продажи начались

22 июля 2021

В Сочи обнаружили обновленную Lada Vesta

22 июля 2021

Итальянцы разработали новый дизайн для Lada Niva

21 июля 2021
Lada 4x4 Bronto

Lada 4x4 Bronto готовится к обновлению

15 июля 2021

Автомобили Lada получат турбо-мотор Renault

07 июля 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra - hyundai elantra (2021) расцвет сил Тест драйв
02 августа 2021

Hyundai Elantra
"Расцвет сил"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) в новом амплуа
Тест драйв
30 июля 2021

Volkswagen Polo Sedan
"В новом амплуа"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 (2021) массаж без ароматерапии?
Тест драйв
29 июля 2021

Peugeot 3008
"Массаж без ароматерапии?"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 7 7