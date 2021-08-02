Комплектации Lada Vesta станут беднее

АвтоВАЗ планирует исключить некоторые опции из нынешних комплектаций Lada Vesta. Это случится уже в сентябре нынешнего года. Станут ли автомобили дешевле? Конечно же нет.

Пожалуй, одним из самых важных изменений станет «исчезновение» багажного органайзера из средних комплектаций. Если сейчас эту деталь можно получить на универсалах SW и SW Cross, начиная с комплектации Luxe, то через год этой опцией автомобиль можно будет снабдить лишь как частью опционального пакета Prestige для комплектации Exclusive.

Следующие исключение вообще выглядят как экономия на спичках! Так все модификации Lada Vesta в исполнении Classic/Comfort перестанут оснащать потолочным поручнем для переднего пассажира.