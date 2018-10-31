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31 окт 2018

Куба далеко? Куба рядом. АвтоВаз начал поставки

Куба далеко? Куба рядом. АвтоВаз начал поставки
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВаз возобновляет поставки своих машин на остров после длительного перерыва

Первая партия авто уже была отправлена на Кубу в начале этого года. Тогда их количество составило 344 единицы. Сейчас представители АвтоВаза сообщают об отправке 513-ти автомашин.

Практически все автомобили, поступающие в настоящее время на Кубу используются службами такси и местной полицией. Представители Волжского завода намерены продолжать сотрудничество и поставки в Гавану, наращивая объёмы в будущем.

Лада уже довольно прочно обосновалась в Латинской Америке. Концерн высоко оценивает перспективы этого рынка для своих изделий. Уже налажено постоянное сотрудничество с Боливией и Чили с организацией в этих странах дилерских сетей. Прорабатываются поставки и в другие страны, ведутся предметные переговоры со странами Центральной Америки. В будущем возможно и создание сборочных производств.

Напомним, в Египте и Казахстане уже реализована модель сборки автомашин на месте их потребления, так что, для АвтоВаза организация собственных производств за границей вполне понятный вид бизнеса как с технической, так и организационной стороны.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, ТАСС

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