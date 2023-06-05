Lada Granta перестанет быть собой

Как известно, в 2024 году у Lada Granta появится преемник. Правда, машина будет продаваться под совершенно иным наименованием

Как сообщил президент АвтоВАЗа, Максим Соколов, новое имя для модели уже придумано, но раскрывать его раньше времени не будут, дабы сохранялась интрига. Что касается самой модели и сроков запуска производства, то продажи автомобиля начнутся лишь зимой 2025 года.

Технические характеристики проекта не разглашаются. Мы знаем лишь то, что машину построят на доработанной версии платформы CMF-B, доступ к которой у АвтоВАЗа сохранился по соглашению с его бывшим акционером, группой Renault.