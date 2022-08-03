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3 авг 2022

Lada увольняет сотрудников с предприятия в Ижевске

Lada увольняет сотрудников с предприятия в Ижевске

Завод отечественного автопроизводителя в Удмуртии до последнего дня собирал лишь автомобили семейства Vesta. В текущих кризисных условиях сохранять площадку оказалось нерентабельным делом

На данный момент руководство АвтоВАЗа хочет договориться со своими сотрудниками полюбовно - им предложат либо поучаствовать в развитии новых направлений производства с переходом в Тольятти (включая проект по выпуску некоей новой модели), либо уволиться с выплатой компенсаций — от 5 до 7 средних зарплат.

Напомним, что недавно рабочие завода уже подали петицию властям региона с просьбой сохранения предприятия.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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