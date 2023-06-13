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13 июн 2023

Минпромторг не исключил возрождения бренда «Ока»

Минпромторг не исключил возрождения бренда «Ока»

Кажется, российское министерство решило дать вторую жизнь большинству российских автомобильных брендов. «Москвич» уже возрожден – завод производит кроссоверы. Не так давно заговорили о возвращении на рынок автомобилей «Волга»– под этим наименованием будут выпускать некие легковые машины на сбывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Что там с «Окой»?

Пока, никакой конкретики нет. В пресс-службе ведомства лишь говорят, что Минпромторг рассмотрит и поддержит предложение какого-либо производителя о возвращении этого названия на рынок, если оно поступит. Напомним, что «Ока» (трехдверный маленький хэтчбек) был разработан в восьмидесятых годах прошлого века, впрочем, силами нескольких заводов жизненный цикл модели продлился до 2008 года.

К слову, Минпромторг предложил еще одну необычную инициативу – писать наименования российских машин не латиницей, а кириллицей.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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