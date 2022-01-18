На автомобили Lada теперь можно подписаться

Все больше и больше автопроизводителей начинают предлагать свои автомобили клиентам по подписке - в аренду на определенный срок. Теперь к этой практике присоединилась и Lada.

Подписка Lada 360 будет распространяться на все модели Lada. Что касается сроков аренды, программой установлен минимальный срок в шесть месяцев, а максимальный - в пять лет. Подписка включает в себя все необходимые сервисы: страховка, транспортный налог, плановое техоблсуживание и смена резины (включая хранение покрышек). Также у пользователя будет консьерж-сервиз, при помощи которого можно будет получить круглосуточную помощь на дорогах, а также подменный автомобиля.

К сожалению, есть три важных нюанса. Первый - сроки запуска программы неизвестны. Второй - тарифы также не раскрываются. Третий - на первых порах подписка будет доступна лишь юридическим лицам.