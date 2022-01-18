Автомобильный портал Motorpage
18 янв 2022

На автомобили Lada теперь можно подписаться

На автомобили Lada теперь можно подписаться
Автор фото: фирма-производитель

Все больше и больше автопроизводителей начинают предлагать свои автомобили клиентам по подписке - в аренду на определенный срок. Теперь к этой практике присоединилась и Lada.

Подписка Lada 360 будет распространяться на все модели Lada. Что касается сроков аренды,  программой установлен минимальный срок в шесть месяцев, а максимальный - в пять лет. Подписка включает в себя все необходимые сервисы:  страховка, транспортный налог, плановое техоблсуживание и смена резины (включая хранение покрышек). Также у пользователя будет консьерж-сервиз, при помощи которого можно будет получить круглосуточную помощь на дорогах, а также подменный автомобиля.

К сожалению, есть три важных нюанса. Первый - сроки запуска программы неизвестны. Второй -  тарифы также не раскрываются. Третий - на первых порах подписка будет доступна лишь юридическим лицам.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Что покажет АвтоВАЗ в новом году

12 января 2022
Lada Largus Cross (2020) вид сбоку

В России появился турбированный Largus

30 декабря 2021
Renault Duster (2021) вид сбоку

АвтоВАЗ определился со сроками выпуска новой «Нивы»

28 декабря 2021
Lada Vesta 2015 вид сбоку

В России разработали "Весту" с автопилотом

27 декабря 2021

Дата в истории: собран первый ВАЗ 2131

23 декабря 2021
Lada Vesta Sport

Какой будет новая Lada Vesta Sport

23 декабря 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт
Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 6 7